Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek - Son Dakika

Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi.

Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımda doğal afetlere karşı TARSİM'in önemli bir güvence olduğunu belirtti.


Türkiye'de 2020 yılı içinde meydana gelen aşırı kar yağışı, aşırı sıcak, aşırı yağış, dolu, güneş yanıklığı, sel su baskını, çığ, deprem, don, fırtına, yangın, heyelan, hortum, kırağı, yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait toplam 4 milyon 328 bin 685 dekar alanın etkilendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli şöyle konuştu:


"Bu afetlerin büyük çoğunluğu mayıs ayı içesinde meydana geldi. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak."


Bakan Pakdemirli, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu ile, tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için ise üreticilerin, İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğini ya da taksitlendirebileceğini söyledi.


İl acil destek ödeneği talep edilebilecek


Pakdemirli ayrıca, TARSİM kapsamında olmayan afetlerle ilgili İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının ardından, ilgili valiliklerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından İl Acil Destek Ödeneği talep edebileceklerini dile getirdi.


"Aşırı sıcakların da TARSİM kapsamına alınması için çalışma başlattık"


Mayıs ayı içerisinde ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı illerde turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Ülkemizde uzun yıllardır ilk kez turunçgilleri olumsuz etkileyen aşırı sıcak zararı yaşandı. Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibariyle narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel bir çalışma başlattık."


Bakan Pakdemirli, tarımın doğal afetlerden en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, çiftçilerin mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Tarım Sigortaları Havuzu, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti         
14:15
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor         
13:56
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı         
13:22
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı         
12:15
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi         
12:04
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 16:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]