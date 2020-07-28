Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı - Son Dakika

Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Üretim Teşvik Projesi kapsamında 87 çiftçi ile protokol imzalandı.

Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Üretim Teşvik Projesi kapsamında 87 çiftçi ile protokol imzalandı. Proje ile Kandıra ilçesine 5 yıl içerisinde 80 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içerisinde Kandıra ilçesine yaklaşık 80 milyon katkısı olacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde düzenlenen programda anlaşma sağlanan 87 çiftçiden 10'uyla sembol olarak protokol imzalandı. Proje kapsamında bin 200 hektar alanda yapılacak olan bitkilerin ekimlerinin Eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca bu bitkilerin yağının çıkarılıp satılması ve bu yağlardan ilaç üretimi yapılabilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu zamana kadar gerçekleştirdikleri tarımsal desteğin saymakla bitmeyeceğini söyledi. Başkan Büyükakın, " Türkiye'nin geneline yayacak bir proje fikri oluşturmamız gerekiyordu. Oturduk arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki; bir kere katma değer sorunu olmasın. Bir dönüm bir araziye ektiğiniz ürünün katma değeri o işle uğraşanlara bakacak kadar gelir getirsin. Buğday ektiğinizde 1 lira kazanıyorsunuz öyle bir şey ekelim ki 15 lira-20 lira kazansın dedik. Aslında mesele bu; katma değeri yükseltmek. Bu projemizin merkezindeki anahtar fikir bu; katma değeri yüksek bir iş yapalım. Katma değeri yüksek bir iş yaptığımızda da bu faaliyetle uğraşan çiftçimiz orya verdiği emeğin karşılığını alabilsin ve orada yaşamaya devam edebilsin. Bunu diğer alanlara da yayacağız. Katma değeri yükseltmek için o ektiğimiz 3 tane tıbbi aromatik bitki sadece öyle ekilir ve ürün kaldırılıp satılırsa aslında buğdaydan biraz daha iyi olmakla birlikte yine katma değeri çok yüksek değil. Yani ektin, kaldırdın, sattın; 1 lira, yağını çıkarıp sattın; 15 lira. Bunu da yapmalıydık. Ama böyle bir tesisi çiftçilerimizin kurma imkanı yok. Onu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak onu da biz kuralım, onlar eksin, burada yağı çıkartılsın, yağı satılsın. Peki biz başka bir şey daha yapalım, bu yağın borsasını da Kocaeli'de kuralım dedik, Ticaret Odası Başkanımızı aradık. Yağ ile ilgili Kocaeli'de de bir borsa kuralım dedik. Bütün o ekonomik aktivite Kocaeli'nin için de kalsın" dedi.

"İnanılmaz bir ekonomi oluşturuluyor şu anda"

Yağ çıkarma tesisi kurma hedefinden sonra TÜBİTAK ile de bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "TÜBİTAK ile de konuşalım dedik. Bir de bunun biraz daha ilerisi var, farklı bir yöntem yaptığınız da da ilaç ham maddesi olabiliyor. TÜBİTAK da da bunun laboratuvar şartlarında oluşturulmuş bir makinesi var. Biz bu 3 tane tıbbi aromatik bitkiden ilaç hammaddesi olacak çalışmayı da orada yapabileceğimizi gördük. O prototip olarak tasarlanan cihazın daha büyüğünü kurma ve orada kurmayla ilgili de onlarla anlaşma imzaladık. Aslında inanılmaz bir ekonomi oluşturuluyor şu anda. Burada başarılı olduğumuzda bu modelin Türkiye için ilham verici bir model olduğunu herkes görecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çiftçilerimizle beraber bunu başaracağımızı da biliyoruz TÜBİTAK ile protokol de imzalayacağız. Bunu Sanayi Bakanımızla görüştüm. Zannediyorum bir program aksaması olmazsa, bir değişiklik olmazsa da 9 Ağustosta Cumhurbaşkanımız TÜBİTAK'a gelecek, orada bu protokolü de imzalayacağız TÜBİTAK'la. Yani yaptığımız şey gerçekten çok kıymetli bir şey. Bizim sadece bu faaliyetten dolayı Kandıra bölgesinde aşağı yukarı 28 milyon liralık bir değer oluşturmuş olacağız. Bunun da Kandıra ekonomisine katkısı 5 yılda toplamda 80 milyon civarında olacak. Nasip olursa da Eylül ayında burada buluşup tarlaya bu fidanları ekeceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu         
16:30
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek         
14:22
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı         
10:14
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu         
07:54
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 21:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei