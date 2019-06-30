Son Dakika Haberleri: Çiftçilere anız uyarısı
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Çiftçilere anız uyarısı

35 dakika önce

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, hasat mevsiminin yaklaşması dolayısıyla çiftçilere anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Çiftçilere anız uyarısı, System.String[]
Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, hasat mevsiminin yaklaşması dolayısıyla çiftçilere anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınlarının ürün verimini olumsuz etkilediğini söyledi.
Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddelerin yok edilmesi sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğuna vurgu yapan Taş, şöyle devam etti:
"Organik madde yönünden toprağı zenginleştiren bitki atıkları ve toprak verimliliğini oluşturan canlı organizmalar anız yangınları ile yok edilerek hububatta verim kaybına yol açılmaktadır. Anız yakılan arazilerdeki toprağın tekrar eski haline gelebilmesi için de bir hayli uzun zamana ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda su ve rüzgar gibi etkenlerle toprak, erozyona daha hassas bir duruma gelmektedir."
Taş, çiftçilerin cezalı duruma düşmemesi için anız yakma uygulamasından kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:06 Kaynak: AA
Kavak, Ekonomi
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