Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilere anız yakılmaması uyarısı yaptı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilere anız yakılmaması uyarısı yaptı.

Altun, yazılı açıklamasında, anız yakmanın toprağa ciddi zararlar verdiğine değindi.

Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıkların toprağı tavında tuttuğunu ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel olduğunu aktaran Altun, "Anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, yağışın toprağa sızmasını sağlar. Anız yakmak, birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını da yok eder." ifadelerini kullandı.

Hasat sonrası anız yakılmasıyla birçok olumsuzluğun da yaşanabileceği uyarısında bulunan Altun, bunun sonucu çıkan yangınların her yıl milyarlarca liralık maddi zarara neden olduğuna değindi.

Hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında birçok yararı olan sap-samanın da bu yolla yok edildiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Anız yakmak, çevreye, biyoçeşitliliğe ve tarımsal üretime zarar veren ilkel bir yöntemdir. Bu nedenlerle topraktaki organik maddenin kaynağını oluşturan bitki artıklarının yakılmadan özel toprak işleme aletleriyle işlenerek, sürdürülebilir toprak verimliliği ve topraklarda sürdürülebilir biyolojik ve fiziksel koşulların oluşturulması esastır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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