Çiftçilere Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı
5 saat önce
Çaycuma'da 65 çiftçiye, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 3 bin 400 adet Chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı.
Çaycuma
'da 65 çiftçiye, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 3 bin 400 adet Chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı.
Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde sertifikalı fidan kullanmanın ve bahçe kurmanın hem yüksek verim hem de zirai mücadelenin daha az yapılması açısından önemli olduğunu belirtti.
Chandler çeşidi sertifikalı 3 bin 400 adet aşılı fidanı Zonguldak
İl Özel İdare kaynaklarıyla destekli olarak dağıttıklarını ifade eden Ulutaş, şöyle devam etti:
"Müdürlüğümüz bahçesinde yaptığımız fidan dağıtımıyla çiftçilere ziraat mühendislerimiz tarafından bahçe kurulması, fidan dikimi gibi konularda bilgi verilmektedir. Bu şekilde üreticimize devletimizin desteğiyle uygun fiyata fidan temin etmiş oldu. Ayrıca kullanılan üstün vasıflı fidanlarla kurulacak bahçelerde daha yüksek verim elde edilecektir. Müdürlüğümüz ceviz bahçesi kuran çiftçilerimizi ziyaret ederek bahçe bakımı konularında da bilgilendirecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:53 Kaynak: AA
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