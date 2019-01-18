Son Dakika Haberleri: Çiftçilere Ayçiçeği Hastalıkları Anlatıldı

Çiftçilere Ayçiçeği Hastalıkları Anlatıldı

1 saat önce

Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çiftçilere Ayçiçeği Hastalıkları Anlatıldı, System.String[]
Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında ziraat mühendisi İsmail Öner üreticilere ayçiçeğinde görülen hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Öner, ayçiçeği tarımı, toprak işçiliği, gübre kullanımı, toprağa göre çeşit
seçiminin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında
yöre çiftçilerini sunum yaptı.

Toplantıya, Ziraat Odası Genel
Sekreteri Deniz Manazoğlu, ziraat mühendisi Yasin Öztürk, tarım danışmanları
Sevcan Arap, Hülya Demir, Ece Sancar ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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