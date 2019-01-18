Çiftçilere Ayçiçeği Hastalıkları Anlatıldı

Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında ziraat mühendisi İsmail Öner üreticilere ayçiçeğinde görülen hastalıkları hakkında bilgi verdi.



Öner, ayçiçeği tarımı, toprak işçiliği, gübre kullanımı, toprağa göre çeşit

seçiminin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında

yöre çiftçilerini sunum yaptı.



Toplantıya, Ziraat Odası Genel

Sekreteri Deniz Manazoğlu, ziraat mühendisi Yasin Öztürk, tarım danışmanları

Sevcan Arap, Hülya Demir, Ece Sancar ve çiftçiler katıldı.

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