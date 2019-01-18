Çiftçilere Ayçiçeği Hastalıkları Anlatıldı
1 saat önce
Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında ziraat mühendisi İsmail Öner üreticilere ayçiçeğinde görülen hastalıkları hakkında bilgi verdi.
Öner, ayçiçeği tarımı, toprak işçiliği, gübre kullanımı, toprağa göre çeşit
seçiminin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında
yöre çiftçilerini sunum yaptı.
Toplantıya, Ziraat Odası Genel
Sekreteri Deniz Manazoğlu, ziraat mühendisi Yasin Öztürk, tarım danışmanları
Sevcan Arap, Hülya Demir, Ece Sancar ve çiftçiler katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:15 Kaynak: AA
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek