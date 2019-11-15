Son Dakika Haberleri: Çiftçilere "basınçlı sulama sistemleri" eğitimi
Son Dakika Güncel Çiftçilere 'basınçlı sulama sistemleri' eğitimi - Son Dakika

Çiftçilere "basınçlı sulama sistemleri" eğitimi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Dalda köyündeki kadın çiftçilere yönelik "Basınçlı Sulama Sistemleri" kursu düzenlendi.

Çiftçilere

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Dalda köyündeki kadın çiftçilere yönelik "Basınçlı Sulama Sistemleri" kursu düzenlendi.


Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" adlı proje kapsamında İş-Kur destekli olarak verilen kursa 20 kadın çiftçi katılım gösterdi. Teknik personeller tarafından verilen eğitimlerde çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.


Toplam 10 gün devam eden kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, "Tarımda verimin arttırılması için sulama şarttır. Son yıllarda özellikle ilçemizde sulanan tarım alanları bir hayli artmış ve çiftçilerimiz bu sayede şeker pancarı, domates ve fasulye gibi tarımsal ürünleri yetiştirmeye başlanmış ve bu onlar için iyi bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Sulamanın doğru bir şekilde yapılması hem üründe verim ve kaliteyi arttıracak hem de sudan tasarruf sağlayacaktır. Bu sadece hem çiftçilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacaktır" diye konuştu.


Kursiyerler de; verilen eğitimden çok memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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