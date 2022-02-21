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ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI - Son Dakika

ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI

21.02.2022 16:07

KAYSERİ'de, 'Anadolu'nun Bereketi Buğday' projesi kapsamında çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

KAYSERİ'de, 'Anadolu'nun Bereketi Buğday' projesi kapsamında çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

'Anadolu'nun Bereketi Buğday' projesi kapsamında 12 ilçede uygulanacak olan ve yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25'i Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25'i çiftçiler tarafından karşılanan 885 ton Ceyhan-99 çeşidi ve 200 ton Kayra çeşidi olmak üzere toplam bin 85 ton yazlık ekmeklik buğday tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve çiftçiler katıldı. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 'Turizm ve sularımızın temini açısından kentin markası olan güzel Erciyes'imizin eteğindeki Kayseri havzasındaki kardeşlerimizin tarım ve hayvancılık konusunda yaptıkları bizim için çok önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde gördük ki kendi kendimize yetmemiz lazım' dedi.

Bu sene tarım ve hayvancılığa 60 milyon TL değerinde destek vereceklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kayseri'miz 800 bin civarında küçükbaş, 350 bin civarında büyükbaş hayvanıyla sadece sucuğun pastırmanın merkezi değil, hayvancılığın da merkezi olma yönünde gayretini gösteriyor. Beydeğirmeni Projemizde siz ne diyorsanız yaptık, fiyatları aşağı çekin dediniz, çektik. İnşallah orada gayretlerimizi sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Orada biliyorsunuz biyogazdan enerji üretmek suretiyle ülkemize enerji konusunda destek olma yönünde gayret gösteriyor, çevreci bir anlayış ile şehrimize en büyük katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen sene 11 traktör dağıtmıştık. Bu sene 60 milyon TL maliyetli, tarıma ve hayvancılığa destek konusunda çalışma yapıyoruz. İhtiyaç varsa yine yaparız, Allah'a şükürler olsun sizlerin belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 30 büyükşehir belediyesi arasında yatırıma en çok pay ayıran şehir Kayseri'dir. Kayseri'ye de bu yakışır.'

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, 'Bu proje ile Büyükşehir Belediyemizin katkıları da eklenerek, yazlık buğday tohum dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizden buğday ile ilgili destek istiyoruz, bize gereken desteği veriyorlar. Bununla birlikte TÜRKVET'e kayıtlı olan üreticilerimizin su ihtiyaçlarının yüzde 50'si Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Beraberinde Büyükşehir Belediyemizin hem yem bitkileri hem de baklagil tohumu dağıtımında ciddi destekler vereceğine inancımız tamdır. Tek bir kurum gibi hep birlikte çalışıyoruz' diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI
ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI
ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFTÇİLERE BİN 85 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI - Son Dakika
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