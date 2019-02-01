Çiftçilere Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını açıkladı.
Burhaniye
ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını açıkladı. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin, 1 Mart 2019 tarihe kadar Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Bireysel Sulama Sistemleri yüzde 50 hibe desteğinden çiftçilerin ve kooperatiflerin yararlanacakları açıklandı. Çiftçilerin desteklerden yararlanmalarını isteyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, "Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ve kooperatiflerin 1 Mart 2019 tarihine kadar müdürlüğümüze başvurmalarını bekliyoruz. Bütün çiftçilerimizin desteklerden yararlanmalarını itiyoruz" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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