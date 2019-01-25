Çiftçilere "Bitkisel Destekleme" Uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere bitkisel destekleme uyarısında bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere bitkisel destekleme uyarısında bulundu.





Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 üretim yılı başlangıç olmak üzere örtü altı üretim ve çeltik hariç üç yıl üst üste aynı tek yıllık bitki eken üreticilerin tarımsal destekleme ödemesinden yararlanamayacağını söyledi.



Tarımsal desteklemenin çiftçi için önemine dikkati çeken Aslankaya, "Çiftçilerimizin bitkisel üretimi destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için aynı parsele üç yıl üst üste aynı ürünün ekilmemesi gerekiyor. Ekim başlangıcı 2018 ekim dönemidir. Ancak örtü altı üretim ve çeltik, bu uygulamadan hariç tutulmaktadır." dedi.



Aslankaya, yaptıkları toplantılarda çiftçileri mağdur olmamaları için bu konuda bilgilendirdiklerini kaydetti.

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