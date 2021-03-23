Çiftçilere budama eğitimi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildiği bildirildi.

Emet ilçesinde bahçelerde uygulamalı eğitim veren Bitkisel Üretim ve Sağlığı personelleri çiftçilere şekil budaması, budama teknikleri ve budamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile elma, kiraz ve armut ağaçlarında bakım tekniklerini anlattılar. Ayrıca 5 yaşındaki ağaçlara modifiye lider ve goble budaması yapılması uygulamalı olarak gösterildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin her yıl düzenli olarak budama yapmaları gerektiğini, yanlış yapılan budamanın yarardan çok zarar vereceğini söylediler. - KÜTAHYA