Son Dakika Haberleri: Çiftçilere Budama Eğitimi Verildi

Çiftçilere Budama Eğitimi Verildi

1 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi görevlilerince çiftçilere budama eğitimi verildiğini bildirdi.

Çiftçilere Budama Eğitimi Verildi, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi görevlilerince çiftçilere budama eğitimi verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, teknik personel tarafından meyve ve bağ budama, bahçe bakımı ve yetiştiricilik teknikleri konularında uygulamalı eğitim verildiğini belirtti.

Merkeze bağlı Karacalı köyü, Delice ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ve Karakeçili ilçesinde düzenlenen eğitimlerin il genelinde devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışmaları ve üretici ile sürekli iletişim halinde olmak önemli. Eğitimlerimiz devam edecek. Üretimde verim ve kaliteyi artırmak için bu çalışmalar çok önemli. Biz üreticimizin her zaman yanında olmamız gerektiği bilincindeyiz ve bu anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabamız, üreticilerimizin de desteği ve özverisi ile Kırıkkale tarım sektöründe 2 yıl içerisinde yüzde 27'lik bir büyümenin meyvesini verdi. Doğru yoldayız ve işbirliği ile büyümeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47 Kaynak: AA

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