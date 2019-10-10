Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 'Burak' tanıtımı
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Çiftçilere 'Burak' tanıtımı

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silajlık mısır çeşidi çiftçilere 'Burak' tanıtıldı.

Çiftçilere 'Burak' tanıtımı, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silajlık mısır çeşidi çiftçilere 'Burak' tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzköy Mahallesi'nde 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Çiftçilere, 5 dekar alanda canlandırma çalışması gerçekleştirilen silajlık mısır çeşidi 'Burak'ın tanıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hayvancılık için en önemli konulardan birisinin yem bitkisi yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda 19 ilçede verimi ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek amacıyla ekim canlandırma çalışmaları yapıldığını aktaran Özen, çiftçilere başarıya ulaşan ürünlerin tanıtıldığını kaydetti.

Çalışmanın, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklığında "Kurumlar Arası İş Birliği Yayım Projeleri" kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Antalya, Kuzköy, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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