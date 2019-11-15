Çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

Muğla'da, 565 aileye, yüzde 50 hibeli 55 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Fidanların 2 bin 200 dekarlık alanda toprakla buluşacağı destekleme kapsamında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan yatırımları hatırlattı.

Gürün, beş yılda 128 bin fidan dağıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muğla topraklarında en fazla verim alınacak fidanları dağıtıyoruz. Biz öncelikle yem tohumu dağıtıyoruz. Ayrıca ceviz, memecik zeytini, kestane ve incir fidanı dağıtıyoruz. Özellikle saklanabilen ürünler tercih ediyoruz. 'Toprağını satma ürününü sat' diyoruz ve desteklerimizi giderek artırıyoruz. Finans ve pazarlama sorunları nedeniyle kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Üreticilere kooperatifleşme konusunda gayret göstermelerini öneriyorum. Bu konudaki müracaatlarda belediye olarak her türlü yardımı yapacağız. Kooperatiflerle protokol imzalayarak onlara destek veriyoruz. Bunların örnekleri var. Muğla'nın ikliminden faydalanmamız lazım."

Menteşe belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Menteşe ilçesinde 48 kırsal mahalle olduğunu, alternatif ürünlerle çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yıl çiftçinin en büyük kazancı cevizden aldığını anlatan Gümüş, cevizin, zeytinin önüne geçmeye başladığını aktardı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise yapılacak olan desteklemenin mali tutarının 1 milyon 60 bin lira olarak değerlendirildiğini söyledi.

Program fide dağıtımının ardından sona erdi.