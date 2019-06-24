Son Dakika Haberleri: Çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı
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Çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı

1 saat önce

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, 1 Eylül 2018'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatarak çiftçileri uyardı.

Çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı, System.String[]
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, 1 Eylül 2018'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatarak çiftçileri uyardı.
Danç, yaptığı açıklamada, bugüne kadar bin 825 çiftçinin ÇKS için başvuruda bulunduğunu belirtti.
Genelde her yıl 2 bin çiftçinin başvuru yaptığı bilgisini veren Danç, şunları kaydetti:
"Bu ay sonuna kadar 150-200 ÇKS başvurusunun daha olması bekliyoruz. ÇKS başvurusunda süre daralıyor. Kayıt yaptırmayan çiftçiler bu fırsatı kaçırmamalı. Çiftçilerin ilgili yılın tarımsal desteklerinden yararlanabilmeleri için ÇKS'ye kayıt yaptırmaları zorunludur. Çiftçilerimiz devletimizin sağladığı teşvik ve desteklerden mahrum kalmamak için ÇKS başvurularını zamanında yaptırmaları gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23 Kaynak: AA
1 Eylül, Manyas, Ekonomi
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