Çiftçilere destek ödemeleri başladı - Son Dakika
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Çiftçilere destek ödemeleri başladı

6 saat önce

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Yem Bitkileri Desteği ödemelerin başladığını 114 üreticiye 588 bin 942 TL ödeneceğini söyledi.

Çiftçilere destek ödemeleri başladı, System.String[]

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Yem Bitkileri Desteği ödemelerin başladığını 114 üreticiye 588 bin 942 TL ödeneceğini söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Tebliğ (2019/46) hükümlerince "Yem Bitkileri Desteği"ne esas ödemeler, ilgili tebliğin şartlarını sağlayan üreticilere ödemelerin başladığını ifade ederek, "İlimizde 144 üreticimiz toplam 6.069,565 dekarlık alanda yem bitkisi yetiştiriciliği yaparak 588 bin 942 TL yem bitkisi desteği almaya hak kazandı. Ödemelere başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - KİLİS

Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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