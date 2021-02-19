Çiftçilere destek ödemesi başladı - Son Dakika

Çiftçilere destek ödemesi başladı

19.02.2021 20:16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli "Destek ödemeleri hem ülkemize hem de üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" mesajını paylaştı.

Pakdemirli, desteklerin detayına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Süt desteği kapsamında 231 bin 894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için 287 milyon 654 bin 7 lira, hayvan gen kaynakları için 3 bin 687 yetiştiricimize 51 milyon 191 bin 248 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 619 yetiştiricimize 12 milyon 15 bin 223 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira, sertifikalı fidan üretim desteği için 73 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira çay budama masrafı (ÇAYKUR) için de 4 milyon 586 bin 293 lira olmak üzere toplamda 361 milyon 623 bin 697 lira destek ödemesi yapacağız."

SÜT DESTEĞİ ÖDEMESİ TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Süt desteği ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Pakdemirli, "Buna göre, TC kimlik numarasının sonu 8, 6, 4 olanlara 19 Şubat saat 18.00'den, 0, 2 olanlara ise 26 Şubat saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" dedi.

Çiftçilere destek ödemesi başladı

Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere destek ödemesi başladı - Son Dakika Ekonomi


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