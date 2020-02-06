Çiftçilere devletin kırsal kalkınma projeleri anlatıldı - Son Dakika

Konya il Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yalıhüyük İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlenen akşam eğitimi programına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yalıhüyük Millet Kıraathanesinde düzenlenen akşam eğitimi programında kırsal kalkınma projeleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin önemi hakkında çiftçiler bilgilendirildi.



Program hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "Çiftçilerimiz programa ilgisi bizleri sevindirdi. Toplantıda kırsal kalkınma projeleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin önemi hakkında çiftçilerimiz bilgilendirilerek soru ve sorunlarının giderilmesi konularında görüş ve önerileri paylaşıldı." dedi.

Programa Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet Tetik, Hayvan Sağlığı Şubesi'nden Veteriner Mehmet Arıkan, Kırsal Kalkınma Şubesi'nden Veteriner Durşen Bulut, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ve çiftiler katıldı.