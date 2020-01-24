Çiftçilere ecri misil borçlarını ödüyor - Son Dakika

Suğla arazisini ecri misil yolu ile eken çiftçiler birikmiş borçlarını ödemeye başladı.

Yalıhüyük ilçesinde 584 aile 8 milyon metrekare alanda devlete ait suğla hazine arazisini ecri misil yolu ile ekiyordu.



Yalıhüyük Milli Emlak Şefliği'nden 584 çiftçiye bire bir yapılan ödeme uyarısı tebligatları 25 bin lira posta masrafından da tasarruf edildi.



Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılan ödemelerde yüzde 35 indirim 3 bin lira üzeri bedellerde ise yüzde 20 indirim ve iki yıla kadar taksitlendirme sağlanmış olacak.



Bugüne kadar çiftçilerin 600 bin lira ödeme yaptığı belirtildi.