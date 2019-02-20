Son Dakika Haberleri: Çiftçilere Eğitim Verildi

Çiftçilere Eğitim Verildi

1 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Çiftçilere Eğitim Verildi, System.String[]
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Eğitim çalışması Bilecik'in Gülümbe Köyü Yunuslar Mahallesi kahvehanesinde gerçekleştirildi. Eğitimde ceviz üretiminin ilde yaygınlaştığı ve yeni projelerle bu ivmenin hızla artacağından bahsedildi. Talepler doğrultusunda eğitim toplantılarının devam edeceğini bildiren üreticilerin farklı konularda da eğitim talep edebileceklerini belirtilirken, İl Müdürlüğü tarafından eğitim çalışmalarına tüm yıl ara vermeden devam edileceğinin altı çizildi. Ülkede yapılan tarım ve hayvancılıkta modern üretime geçilmesinin gerekliliğinden bahsedilirken, köylerde gerçekleştirilen gerek üretim gerekse hastalık ve zararlılar ile mücadele çalışmalarında birlikte hareket edilmesi gerektiğine değinildi.

"Gidilmedik köy, selam verilmedik bir çiftçimiz kalmayacak"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim seferberliği kapsamında açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Gidilmedik köy, selam verilmedik bir çiftçimiz kalmayacak. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında 7 den 70'e tarımın her noktasında alın teri ile toprağı buluşturan üreticiye gece gündüz demeden çeşitli konularda eğitim vereceğiz" dedi.

Üreticilerin karşılıklı soru ve önerileri alarak gerçekleştirilen eğitim programının teorik kısmı sona erdirilirken uygulamalı kısmı için üreticilerden bazılarının ceviz bahçesinde budama teknikleri anlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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