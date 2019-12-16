Çiftçilere ekim nöbeti uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilere ekim nöbeti uyarısı - Son Dakika

Çiftçilere ekim nöbeti uyarısı

6 saat önce

BURSA'da, en üst düzeyde verim alınabilmesi için aynı tarlada 4 yıl içinde 4 farklı familyaya ait ürünlerin yetiştirilmesi gerektiği belirtilirken, çiftçilerin ekim nöbeti uygulamasına duyarlılık göstermeleri istendi.

Çiftçilere ekim nöbeti uyarısı, System.String[]

BURSA'da, en üst düzeyde verim alınabilmesi için aynı tarlada 4 yıl içinde 4 farklı familyaya ait ürünlerin yetiştirilmesi gerektiği belirtilirken, çiftçilerin ekim nöbeti uygulamasına duyarlılık göstermeleri istendi.

Yenişehir Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, çiftçiler arasında münavebe olarak bilinen ekim nöbetinin bilinçli biçimde uygulanmasının ölçütlerini anlattı. Çiftçilerin daha çok 2 yıl arayla farklı ürün yetiştirmeyi doğru bulduğunu söyleyen Aranmaz, gerçekte 4 yıl içinde 4 farklı familyaya ait ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bir tarlada her yıl aynı ürünün yetiştirilmesinin toprağın fakirleşmesine ve o ürüne ait zararlı organizmaların artmasına neden olduğunu belirten Aranmaz, "Bunun sonucu olarak, topraktaki bazı mikro elementler azalır, toprağın biyolojik yapısı bozulur. Toksik salgıların artması sonucuysa verim ve kalitenin düşmesine neden olan toprak yorgunluğu ortaya çıkar" dedi.

AYNI FAMİLYADAN ÜRÜNLER EKİLMEMELİ

Çiftçilerin ekim nöbetine aynı familyadan ürünleri dahil etmelerinin en önemli hataları olduğunu dile getiren Aranmaz, "Çiftçiler ilk yıl domates, ikinci yıl biber dikiyor. Üçüncü yıl ise başa dönüp gene domates, dördüncü yıl ise fasulye ekiyorlar. Bu ürünlerin tümünün farklı familyaya ait olduğunu sanıyorlar. Oysa domates de, biber de aynı familyadan, yani patlıcangiller familyasındandır. Aynı familyadan ürünlerin art arda, yani bir yıl arayla yetiştirilmesi ekim nöbeti sayılamaz" dedi.

EKİM NÖBETİ, 4 YIL ÜZERİNDEN VE FARKLI FAMİLYALARDAN ÜRÜNLERLE YAPILMALI

Çiftçinin bu yöntemle ekim nöbeti yaptığının söylenemeyeceğini ifade eden Aranmaz, ekim nöbetinin 4 yıl üzerinden ve farklı familyalardan ürünlerle yapılması gerektiğini kaydetti. Aranmaz, "Örneğin, birinci yıl buğdaygillerden buğday ya da arpa, ikinci yıl baklagillerden fasulye ya da bakla, üçüncü yıl papatyagillerden ayçiçeği, dördüncü yıl ise patlıcangillerden domates ya da biber yetiştirilebilir. 4 yıllık süreç boyunca ürünlerin familyalarına göre sıralanarak yetiştirilmesiyle doğru bir yol izlenmiş olur" diye konuştu.

EKİM NÖBETİ VERİMİ ARTIRIR

Aynı bahçe ya da tarlada belirli bitkilerin, belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesiyle ekim nöbetinin gerçek anlamda uygulanabileceğini vurgulayan Aranmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiştirildiği bu yöntem, hem toprak hem de bitki açısından birçok yarar sağlıyor. Her bitkinin topraktan farklı miktarda besin elementleri aldığı unutulmamalıdır. Ekim nöbeti uygulanınca üründe verim artar, çünkü topraktan besin elementlerinin sarfiyatı daha dengeli olur."

HASTALIK VE ZARARLILAR AZALIR

Ekim nöbeti uygulamasıyla hastalık ve zararlıların da azalış göstereceğine işaret eden Aranmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekim nöbetinde farklı familyalardan bitkilerin devreye girmesiyle parazitlerin zarar vermesi önlenir. Örneğin, ayçiçeğinde etkili olan canavarotu denilen parazit yaşam alanı bulamaz. Çünkü bu parazit ihtiyaç duyduğu ürünü, 4 yılda bir o tarlada bulabilecektir. Yine, buğdayı etkileyen başta süne olmak üzere hastalık ve zararlılar da o toprakta en aza inecektir."


Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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