Çiftçilere "Gübre Kullanım" Uyarısı
2 saat önce
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.
Kavak
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçsiz kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de israfa neden olduğunu söyledi.
Toprak tahlilinin üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Aslankaya, "Gübre kullanımında en ekonomik yol toprak analizidir. Toprak analizi yapılmadığı takdirde gereğinden daha çok gübre kullanılırsa hem masraf artar hem de bitkilere zarar verir. Gereğinden az gübre kullanılırsa verim ve kalite düşer. Yanlış gübre kullanılarak verim düşer ve gereksiz gübre israfı yapılır. Gübre uygun zamanda ve şekilde verilmezse istenilen miktarda ürün alınamaz." dedi.
Verimde olumsuzlukların önüne geçebilmek için çiftçinin tarlasının ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ile dekar başına kullanabileceği gübre miktarının tespitini yaptırması gerektiğini vurgulayan Aslankaya, "Yaptığımız toplantılarımızda ve çiftçilerimizle buluşmalarımızda toprak analizinin önemini ve üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktör olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.
Aslankaya, tahlile gönderilecek toprak numunesinin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğine dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:53 Kaynak: AA
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