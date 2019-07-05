Son Dakika Haberleri: Çiftçilere "Güneş Enerjisi Paneli" desteği
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Çiftçilere "Güneş Enerjisi Paneli" desteği

1 saat önce

Gölbaşı ilçesinde "Güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması" projesi kapsamında çiftçilerin arazilerine güneş paneli sistemleri kuruldu.

Çiftçilere
Gölbaşı ilçesinde "Güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması" projesi kapsamında çiftçilerin arazilerine güneş paneli sistemleri kuruldu.
Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 26 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 495 bin 680 lira tutarında güneş enerjisi paneli kurduklarını ifade etti.
Kaya, sistemle 2 bin 500 dekar arazinin sulanacağını kaydetti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya ise projenin çiftçiye ulaşmasını sağlayan Kaymakam Kaya ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkililerine teşekkür etti.
GAP İdaresi Adıyaman İl Koordinatörü Faruk Alan, Gölbaşı ilçesinde birçok projeye destek verdiklerini, çiftçilere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Projeden yararlanan çiftçilerden Songül Varki Yıldırım ise şunları kaydetti:
"Güneş paneli taktırmadan önce bahçemi su motoruyla suluyordum. Su motorunu çalıştırmak benim için oldukça zor ve maliyetli oluyordu. Ancak şimdi güneş panellerinin ürettiği enerjiyle bahçem için gerekli suyu, tek düğmeye basarak elde edebiliyorum. Üstelik kurulum maliyeti haricinde hiçbir masraf ödemiyorum. Zaten kurulum maliyetinin de yarısını devlet destekli olarak ödedim. Bunun yanında bahçemde bulunan bağ evimde elektrik olmadığı için buzdolabını dahi çalıştıramıyorum. Şimdi hem bağ evimde elektrik var hem bahçemin suyunu zahmetsizce sağlıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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