Çiftçilere hayvancılık destekleme ödemeleri yapıldı - Son Dakika

Çiftçilere hayvancılık destekleme ödemeleri yapıldı
18.02.2021 10:29
DÜZCE(İHA) – Düzce'de çiftçilere hayvancılık destekleme ödemeleri devam ediyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de çiftçilere hayvancılık destekleme ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda Ocak ayında 4 yetiştiriciye 34 bin 379 lira ödeme yapıldı.
Her yıl dönemsel olarak çiftçilere hayvancılık destekleme ödemesi gerçekleştiren Düzce tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre Düzce'de Hayvan hastalık tazminat desteklemesi kapsamında 2 yetiştiriciye 12 bin 329 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, 2020 yılı Ari işletme desteği kapsamında ek hak ediş olarak 2 yetiştiriciye 49 hayvan için 22 bin 50 lira ödeme yapıldı. - DÜZCE
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