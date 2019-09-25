Çiftçilere hububat ekiminde zamanlama uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere buğday ve arpa ekim zamanı konusunda uyarıda bulundu.

Demir, yaptığı açıklamada, kaliteli ve yüksek verim almak, tarımda karlılığı artırmak amacıyla hububat ekiminin zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Ekim yapmadan önce toprağın hazırlanması gerektiğini belirten Demir, tahlil sonuçlarına göre toprağın ihtiyaç duyduğu gübrenin kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Demir, sertifikalı tohum kullanılmasının da önemli olduğunu dile getirerek, buğday ve arpa ekiminde en uygun zamanın 1 Kasım ile 1 Aralık arası olduğunu kaydetti.