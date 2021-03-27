Çiftçilere hububat ve dane mısır ödemeleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2020 yılında hububat ve dane mısır fark ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Düzce'de çiftçilere çeşitli konularda ödemeler devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bu kapsamda Hububat ve Dane mısır konusunda destek alan çiftçilerin 2020 yılı ödemelerini gerçekleştirdi. Müdürlükten alınan bilgilere göre Düzce'de 208 çiftçiye 5 bin 373,86 dekar destekleme alanı için toplam 239 bin 650 lira 80 kuruşu hububat ve dane mısırı fark destekleri ödemeleri yapıldı. Çiftçilerin hesaplarına gönderilen maddi desteklerin ilerleyen dönemlerde devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE