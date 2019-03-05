Son Dakika Haberleri: Çiftçilere "Kemirgen" Uyarısı

Çiftçilere "Kemirgen" Uyarısı

54 dakika önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ekili arazilerde ürün kaybına sebebiyet veren kemirgenlere karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Çiftçilere
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ekili arazilerde ürün kaybına sebebiyet veren kemirgenlere karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarla faresi ve köstebek gibi kemirgenlerin buğday başta olmak üzere arpa, yulaf, mısır, nohut, bakla, kavun, karpuz, kabak, domates, marul, biber, lahana, şeker pancarı gibi pek çok ürüne zarar verdiğini söyledi.

Tarla faresiyle en etkin mücadelenin kış mevsimi sonrası zayıf oldukları ilkbahar döneminde yapılabileceğine işaret eden Aslankaya, "En uygunu olanı ise toplu ve tarama şeklinde yapılmasıdır. 25 metrekarede 5 işlek delik sayıldığında mücadele uygulanmalı. Zehirli yemden önce derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği, delikleri su ile doldurma, kapan kurma işlemleri yapılmalı. Mücadele sırası ve sonrasında da kemirgenlerin doğal düşmanı olması nedeniyle kedi, köpek,tilki, gelincik, sansar, baykuş, kartal, atmaca, şahin, doğan gibi hayvanların da korunması gerekir." dedi.

Aslankaya, çiftçilerin kemirgenle yapılacak mücadelede hakkında tarım kuruluşlarından ve serbest ziraat mühendislerinden bilgi alabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: AA

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