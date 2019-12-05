Son Dakika Haberleri: Çiftçilere meyve fidanları dağıtıldı
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Çiftçilere meyve fidanları dağıtıldı

6 saat önce

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanlarının dağıtıldığı bildirildi.

Çiftçilere meyve fidanları dağıtıldı, System.String[]

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanlarının dağıtıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Hakyemez, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında bölgede meyveciliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Angın, çalışmalar çerçevesinde çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanlarının dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bulancak ilçemizde 12 dekar limon ve 2 dekar ceviz bahçesi, Tirebolu ilçemizde 5 dekar limon ve 10 dekar ceviz bahçesi, Dereli ilçemizde 30 dekar ceviz bahçesi, Güce ilçemizde 4 dekar ceviz bahçesi, Espiye İlçemizde bir dekar ceviz bahçesi tesis edildi. Yine, Çamoluk ilçemizde 107 dekar ceviz bahçesi, 20 dekar badem bahçesi, 10 dekar kiraz bahçesi, 20 dekar kuşburnu ve 10 dekar karadut bahçesinin tesisi sağlandı."

Doğu Karadeniz Projesi, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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