Çiftçilere özel hava durumu
36 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı "Tarımsal Hava Tahmini" uygulaması hizmete girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı "Tarımsal Hava Tahmini" uygulaması hizmete girdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:51
Yurtta hava durumu Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti