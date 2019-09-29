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Çiftçilere özel hava durumu

36 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı "Tarımsal Hava Tahmini" uygulaması hizmete girdi.

Çiftçilere özel hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı "Tarımsal Hava Tahmini" uygulaması hizmete girdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:51 
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