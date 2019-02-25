Çiftçilere Pancar Ödemeleri Yarın Yapılacak
49 dakika önce
Malatya Şeker Fabrikası 2018 yılı pancar bedeli ödemelerinin yarın yapılacağı öğrenildi.
Malatya
Şeker Fabrikası 2018 yılı pancar bedeli ödemelerinin yarın yapılacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili şeker fabrikasından yapılan açıklamada 2018 yılı pancar bedeli net ödeme tutarının 34 milyon 124 bin TL olduğu belirtilerek, "Malatya çiftçilerine 12 milyon 911 bin TL, Şanlıurfa
ve Adıyaman
illerindeki çiftçilere 1 milyon 473 bin, K.Maraş ve Gaziantep
illeri çiftçilerine 12 milyon 478 bin TL, Sivas
ili çiftçilerine 7 milyon 262 bin TL ödenecektir. Toplam 34 milyon 124 bin TL bedel ödemesi yapılacaktır.2018 Yılı içerisinde yapılan avni, nakdi ve diğer ödemeler ile birlikte 306 bin 309 ton pancar için toplam 71 milyon 15 bin TL ödeme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:02 Kaynak: İHA
1 Milyarlık TL'lik Derbi
Hayvanseverlere Verdiği Sözünü Bozan Bülent Ersoy, Yeni Kürkleri İçin 500 Bin TL Harcadı
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak