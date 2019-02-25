Son Dakika Haberleri: Çiftçilere Pancar Ödemeleri Yarın Yapılacak

Çiftçilere Pancar Ödemeleri Yarın Yapılacak

49 dakika önce

Malatya Şeker Fabrikası 2018 yılı pancar bedeli ödemelerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

Çiftçilere Pancar Ödemeleri Yarın Yapılacak, System.String[]
Malatya Şeker Fabrikası 2018 yılı pancar bedeli ödemelerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili şeker fabrikasından yapılan açıklamada 2018 yılı pancar bedeli net ödeme tutarının 34 milyon 124 bin TL olduğu belirtilerek, "Malatya çiftçilerine 12 milyon 911 bin TL, Şanlıurfa ve Adıyaman illerindeki çiftçilere 1 milyon 473 bin, K.Maraş ve Gaziantep illeri çiftçilerine 12 milyon 478 bin TL, Sivas ili çiftçilerine 7 milyon 262 bin TL ödenecektir. Toplam 34 milyon 124 bin TL bedel ödemesi yapılacaktır.2018 Yılı içerisinde yapılan avni, nakdi ve diğer ödemeler ile birlikte 306 bin 309 ton pancar için toplam 71 milyon 15 bin TL ödeme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

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