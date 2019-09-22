Çiftçilere patates ekim teknikleri anlatıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçiler patates ekimi ve arazi veriminin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirildi.

Hafik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda çiftçilere, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bülent Coşgun ve ziraat mühendisleri tarafından çeşitli bilgiler verildi.

Ucuz ve hastalıklı tohum kullanılmasıyla toprakların kirletildiğine dikkati çeken Coşgun, hastalıklı tohum nedeniyle arazinin 20 yıl karantina altına alınabileceğini söyledi.

Aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımı nedeniyle gelecek yıllarda arazide çoraklaşma olabileceğini belirten Coşgun, "Hastalıklı tohum nedeniyle oluşan karantina etmenleri var. Kahverengi çürüklük, halkalı çürüklük ve siğil. Eğer sertifikasız uygun olmayan tohum kullanılırsa zaten bu hastalık toprağa geçer." dedi.

Arazi sahiplerinin iyi araştırma yaptıktan sonra kira verecekleri kişi veya firmayı ona göre seçmeleri gerektiğini dile getiren Coşgun, kiraya verdikleri kişi ve firmaların usulsüz işlemlerini tespit ettiklerinde kendilerine ihbarda bulunabileceklerini söyledi.

Çiftçilere çeşitli uyarılarda bulunan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bazen tohumluk fiyatları çok yüksek oluyor. Örneğin 5 liradan tohumluk satılırken kişi sertifikasızı 1 liradan alıyor ama hastalıklı tohum alıyor. Getiriyor sizin arazinize ekiyor, hastalık orada kalıyor. 5 yıl karantinaya tabi olan hastalık var. Mesela siğil hastalığında 20 yıla kadar karantinaya alınan topaklar var. Karantina dediğim, o araziye patates ve benzeri aynı familyadan ürünlerin ekilmesine müsaade etmiyoruz. Karantinaya alıyoruz."

Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral de çiftçilerin ifadelerine güvendiğini belirterek, bu konuda gerekli desteğin verilmesi gerektiğini aktardı.

Toplantıya kurum amirleri, muhtarlar, arazi sahipleri ve vatandaşlar katıldı.