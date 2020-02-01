Çiftçilere sahte tohum uyarısı - Son Dakika
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Çiftçilere sahte tohum uyarısı

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin sahte tohuma karşı dikkatli olmasını istedi.

Çiftçilere sahte tohum uyarısı, System.String[]

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin sahte tohuma karşı dikkatli olmasını istedi.


Özellikle mısır ve pancar tohumunun tedarikinin yapıldığı bu günlerde üreticilerin yetkili bayilerden ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen Bayram, "Sahte tohum ve ilaç piyasada ciddi manada çoğaldı. Hele hele yok satan mısır tohumları var. Bir tane fatura uyduruyorlar, yok şu bayiden çıktı diye. O faturayı da sizin önünüze atıyorlar. Son yıllarda yaşanan sahte ve tarihi geçmiş tohumlar maalesef emeklerimizi boşa çıkartmaktadır. Sizde sahte ve tarihi geçmiş tohum mağduru olmak istemiyorsanız aldığınız tohumların üzerindeki bitki pasaportunu muhakkak inceleyip şüphelendiğiniz tohumları da en yakın Tarım Müdürlüklerine şikayet edin. Unutmayın ki satılan sahte tohumlar, hem emeğinizden hem hasadınızın bereketinden çalar" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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