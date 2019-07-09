Son Dakika Haberleri: Çiftçilere "Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği" sertifikası
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Çiftçilere "Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği" sertifikası

1 saat önce

Zonguldak'ta, 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma (BAKKA) tarafından desteklenen "Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Eğitimi" kursuna katılan çiftçilere sertifikaları verildi.

Çiftçilere
Erdoğan Bektaş, Batı Karadeniz, Zonguldak, Kenevir, Güncel
Zonguldak'ta, 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma (BAKKA) tarafından desteklenen "Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Eğitimi" kursuna katılan çiftçilere sertifikaları verildi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlenen törende, programın çiftçilerin ilgisini çektiğini umduklarını söyledi.
Kenevir ekilmesi için öngörülen illerden birisinin Zonguldak olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:
"İklimimiz ve coğrafyamız kenevir ekimine uygun. Kenevir üreteceksek sanayiye ihtiyacımız var. Çünkü üretilen kenevirin sanayileşmesi gerekiyor. Sanayileşirse ticarileşebiliyor. O zaman faydalı olduğu ürünler ortaya çıkabiliyor. Bu olumlu özelliğin üretilmesini, ekonomimize ve insanımıza kazandırılmasını istiyoruz. Umarız bu eğitimle bu işe aşina olan arkadaşlar emek verirler. Bizim rutin işimiz olan madenciliğin yanında ek iş olarak hayatımızda yerini alabilir. Biz her türlü talebi önemsiyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarız bu talepler hayatımızda yerini bulur."
Konuşmaların ardından kursa katılan 50 kursiyere sertifikaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:57 Kaynak: AA
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