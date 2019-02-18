Çiftçilere Sebze Fidesi Dağıtılacak
7 dakika önce
Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da çiftçilere sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.
Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da çiftçilere sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.
Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Destekli yüzde 75 Hibeli Sebze fidesi domates, biber, patlıcan, salatalık dağıtımı yapılacaktır. Müracaatlarınızı 21.02.2019 tarihine kadar ilçe tarım ve Orman müdürlüğüne yapınız. (ÇKS) çiftçi kayıt sistemine kaydı olanlar, kullanımı size ait araziniz olacak. En az 1 dönüm en çok 5 dönümlük sebze fidesi alabilirsiniz. Süremiz kısıtlı Ankara ilimizde 10 ilçede dağıtımı gerçekleşecek olan sebze fideleri Kızılcahamamlı çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun inşallah" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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