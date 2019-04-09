Çiftçilere Süne ve Kımıl Zararlıları ile Mücadele Eğitimi Verildi

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere süne ve kımıl zararlıları ile mücadele eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere süne ve kımıl zararlıları ile mücadele eğitimi verildi.



İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, mahsul kalitesini düşüren ve önemli ekonomik kayıplara yol açan süne zararlısına karşı ancak bir seferberlik anlayışı içerisinde el birliği ile mücadele edilerek başarı elde edilebileceğini söyledi.



İl ve ilçe müdürlüklerindeki görevli tüm teknik personellerin bu konuda üzerine düşen görevin bilincinde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Mahsuldeki kalite kaybının sadece çiftçimize ya da ilimize değil, ülke ekonomimize de olumsuz etkileri var. Bu toplantımızda ziraat odalarımız, ticaret ve sanayi odamız, çiftçilerimiz, muhtarlarımız, kamu kurumlarımız olarak sektör paydaşlarımızla konuyu ele aldık, görev ve sorumluluklarımızı belirledik. İlimizde bu soruna bir çözüm bulunması için gereken adımları planladık ve uyguluyoruz. Çiftçilerimizin de bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi ile ilimizde düşük kaliteli mahsul olmamasını, dolayısıyla da çiftçimizin daha yüksek kazanç elde etmesini sağlayacağız."

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