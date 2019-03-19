Son Dakika Haberleri: Çiftçilere "Tarım Bankacılığı" Konusunda Bilgi Verildi

Çiftçilere "Tarım Bankacılığı" Konusunda Bilgi Verildi

1 saat önce

Türkiye İş Bankası Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" programında, "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi.

Çiftçilere
Türkiye İş Bankası Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" programında, "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi.

Bir otelde düzenlenen programa, bankanın şube ve bölge müdürlüğüne bağlı yöneticiler, tarım kredi kooperatiflerinin temsilcileri, ziraat oda başkan ve yöneticileri, tarımsal girdi sağlayan firma ve üreticiler ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Etkinlikte, İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, çiftçilere "İş Bankası Tarım Bankacılığı" uygulaması konusunda bir sunum yaptı.

İş Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Şükrü Kaptan da Türkiye'nin bankası olarak tarım bankacılığına özel önem verdiklerini söyledi.

Kendi uzmanlık alanları çerçevesinde üreticilerinin ihtiyaçlarını tespit ederek Diyarbakır'da tarım sektörüne hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade eden Kaptan, banka olarak geniş ürün yelpazelerinden tüm tarım sektörünün yararlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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