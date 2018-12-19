Çiftçilere Tarım Sigortası Hakkında Bilgi Verildi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) işbirliği çerçevesinde çiftçilere tarım sigortasının önemi hakkında bilgi verildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) işbirliği çerçevesinde çiftçilere tarım sigortasının önemi hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, tarım sigortasının önemine dikkat çekti.



Tarımsal üretimde yaşanabilecek olan doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi için Kastamonulu çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgi verildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya TARSİM yetkilileri ve çiftçiler katıldı.



Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, tarım sigortalarının önemine değinerek, "İlimiz malum olduğu üzere geniş bir coğrafya da bulunduğu için bu karlı ve soğuk günde bu programda bir araya gelmiş olduk. Daha önce arkadaşlarımızın talepleri vardı. İlimizde her yıl arzu etmediğimiz halde doğal afetler meydana geliyor. Doğal afetlerde de çiftçilerimiz arzu ettiği şekilde verim alamadığı için mağdur oluyorlar. O nedenle tarım sigortası yapılmasını kabul ediyoruz. Verileri incelediğimizde her geçen gün tarım sigortası artsa da arzu edilen seviyeye gelmediğinde o nedenle diyoruz ki tarımsal üretim üzeri açık fabrika o nedenle doğal risklerle karşı karşıya muhakkak tarım sigortasını yaptırın. Tarım sigortası yaptırdığınız da poliçe bedelinin en az yüzde ellisini bakanlığımız karşılıyor. Bazılarında yüzde ellinin üzerinde" dedi.



TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünde Uzman olarak görev yapan Ali Osman Tan,"TARSİM 2005 yılında kanunlaşan bir kurum. Bir kanun kapsamında bir şirket kuruldu. ve bu şirketin işleyişi ile ilgili devam ediyor. TARSİM'de bir havuz var. Bu havuz sigortalar havuzu 2005 yılından önce uygulanmaktaydı ancak geleneksel sistemlerle uygulanmaktaydı. Vatandaş özel şirketlere sigorta yaptırabiliyordu. Fakat dolu ve yangın riskini azaltabiliyordu. ve hasar tespitlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Daha önceden belirli bölgelerde yaşanan doğal afetler nedeniyle üreticide kendi envanterini kullanarak yardımlarda bulunuyordu" şeklinde konuştu.



Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen toplantı daha sonra çeşitli sunumlar ile devam etti. - KASTAMONU

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