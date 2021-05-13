HEKTAŞ'tan aralıksız çalışan çiftçiler için farkındalık kampanyası - Son Dakika

HEKTAŞ, gıdaya erişimin kritik bir öneme sahip olduğu salgın döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yeni bir kampanyaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HEKTAŞ, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıdaya erişimi konusunda sıkıntı yaşamaması adına canla başla çalışan çiftçiler için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında özel bir teşekkür filmi yayınladı.

İstanbul ile Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde 3 gün süren teşekkür kampanyasının tanıtım filminin çekimlerinde gerçek çiftçiler rol alırken, tarlalarında emek harcayan çiftçilerin işlerini yaptığı o anlar da kameralara yansıdı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde "#ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER" etiketi ile yayınlanan ve HEKTAŞ'ın çiftçilerin fedakarca verdiği emeklerine yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediği film, "Tüm çiftçilerimize sonsuz minnetle" sözü ile sona eriyor. HEKTAŞ, farkındalık kampanyasıyla toplumun her kesimini çiftçilere teşekkür etmeye davet ediyor.

Yapay zeka destekli mobil uygulama

Verilen bilgiye göre, HEKTAŞ, salgın önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara karşı yeni özelliklerle donattığı yapay zeka destekli mobil uygulama HEKTAŞ Akıllı Asistan ile üreticilere hızlı çözümler sundu. HEKTAŞ Akıllı Asistan mobil uygulaması üreticilerin serada, bahçede ve tarlada yardım ve destek alabileceği, tüm sorularına cevap veren dijital bir asistana dönüştü. HEKTAŞ, bu uygulamasıyla ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nde "Tarımsal Bilişim" kategorisinde, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ise "Dijitalleşme" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Akıllı Asistan'ın yanı sıra salgınla birlikte temassız teknolojilerin önem kazanmasıyla Türkiye'nin ilk İHA 2 statüsündeki ilaçlama dronu HEKTAŞ Turna'yı çiftçilerin hizmetine sunan şirket, böylelikle üreticilerin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmelerini, ürün verimliliğini artıran ve zamandan tasarruf sağlayan yeni teknolojilere adapte olabilmelerini amaçlıyor.

HEKTAŞ'ın Ar-Ge'ye dayalı, yeni teknolojilerin ve modern üretim tekniklerinin üreticilere uygulamalı olarak sunulacağı Bursa Orhangazi'deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde de inşa çalışmaları devam ediyor. Merkez ile 5 yılda toplam 25 bin üreticiye dokunmayı hedefleyen HEKTAŞ, bu tesiste düzenli olarak ağırlayacağı çiftçileri yeni teknolojilerle tanıştıracak ve üretimde fark yaratmalarını sağlayacak eğitimler verecek.

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile de üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zeka destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştiren HEKTAŞ, çiftçiler için üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip edebilmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçebilmeyi sağlıyor. HEKTAŞ, böylece üreticilerin olumsuz koşullardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlayarak onların menfaatlerini korumayı amaçlıyor.