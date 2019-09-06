Son Dakika Haberleri: Çiftçilere toprak analizi uyarısı
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Çiftçilere toprak analizi uyarısı

2 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere toprak analizi yaptırılmaları uyarısında bulundu.

Çiftçilere toprak analizi uyarısı, System.String[]

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere toprak analizi yaptırılmaları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak tahlilinin üretici bakımından maliyeti düşüren en önemli faktör olduğunu söyledi.

Yüksek ve kaliteli verim alabilmek için mutlaka toprak analizinin yaptırılması gerektiğine işaret eden Demir, "Tahlil, toprakta hangi besin maddesinin eksik ve hangisinin yüksek olduğunu gösterir. Bitkinin gelişmesi ve yüksek mahsul vermesi için hangi cins gübreleri ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda kullanılması gerektiğinin bilinmesi çok önemli. Toprak tahlilleri üreticiye gübre için sarf ettiği paradan azami faydayı sağlamaya yardım etmekte, gereksiz yere gübre kullanılmasına engel olmaktadır." dedi.

Toprak analizinin hasat mevsiminden sonra yapılması gerektiğini belirten Demir, daha detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerin tarım kuruluşlarına veya serbest ziraat mühendislerine başvurabileceklerini kaydetti.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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