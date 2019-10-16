Çiftçilere toprak analizi uyarısı

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, çiftçileri toprak analizi yaptırmaları konusunda uyardı.



Kaya, yaklaşan ekim sezonu öncesinde çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak için Vezirköprü Ziraat Odası bünyesinde toprak analizlerinin yapıldığını belirtti.

"Laboratuvarımız, Samsun'daki az sayıdaki laboratuvardan olup, Vezirköprülü çiftçilerimiz için bulunmaz bir nimettir." diyen Kaya, şunları dile getirdi:

"Çiftçilerimizin usulüne uygun olarak toprak örneklerini laboratuvarımıza getirmelerini bekliyoruz. Toprak örneği almayı bilmeyen çiftçilerimize ise odamız personelince hizmet vermeye devam etmekteyiz. Toprak analizi, bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyan bilimsel bir yöntemdir. Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar."

Toprak analizinin özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için gerekli olduğunu vurgulayan Kaya, "Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilinir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir." diye konuştu.