Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi - Son Dakika

Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

7 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.


Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasının ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri eğitimi, Sarıkavak Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasının yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Doğru budama tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı budama eğitimlerine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde Kumluca Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası bahçesinde toplanan çiftçiler, birbirleriyle nar ve zeytin üretimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından zeytinliğe geçildi. Burada Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Suat Hayri Karaşal çiftçilere zeytin ve narda doğru budama tekniklerini anlattı.


"Zeytin altın ağacıymış"


Suat Hayri Karaşal, çiftçilere meyve ağaçlarının verimli, meyvelerin ise kaliteli olması için nar ve zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması gerektiğini anlattı. Karaşal, üreticilerin sorularını da yanıtladı.


Zeytin ve nar üreticisi Bilal Çaybaş, "Meyve fidanlarını dikiyorduk, sonra da meyvelerini topluyorduk. Ama bu eğitimde budamanın meyve ağaçlarının verimi ve meyvelerin kalitesinin iyi olmasında ne kadar önemli olduğunu anladık. Ziraat Odası Başkanlığına ve Tarım İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.


Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Kumluca'da örtü altı sera üretiminden sonra narenciye ve zeytin üretimi hızla artıyor. Zeytinlerimizi verimli hale getirmek için İl Tarım Müdürlüğünden gelen ekibimizle birlikte çiftçilerimize eğitim verdik. Bizler de bilgi aldık. Zeytinlerimizin verimli ve kaliteli meyve için mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Bu eğitimi her yıl vereceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]