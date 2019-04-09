Çiftçilere "Yabancı Otla Mücadele" Uyarısı

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Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arpa ve buğday ekili tarlalarda yabancı otla mücadelede edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verim ve kaliteyi artırmada toprak işleme, gübreleme, sulama ve ıslah gibi faaliyetler gibi yabancı otla mücadelenin de önemli olduğunu söyledi.
Hububat ekili arazide yabancı otun verim kaybı yanında kalitenin düşmesi, tohumluk değerinin azalması gibi dolaylı zararlara yol açtığını vurgulayan Aslankaya, verimli ve kaliteli ürün alınabilmesi için çiftçilerin yabancı otla mücadele konusunda ihmalkar davranmaması gerektiğini belirtti.
Buğday ve arpa ekili arazilerdeki yabancı otun yüzde 20-30 civarında verim kaybına neden olabildiğine işaret eden Aslankaya, ayrıca kalitenin düşmesi, tohumluk değerinin azalması gibi dolaylı zararları da bulunduğunu anlattı.
Yabancı otla mücadelenin nisan sonuna kadar tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Aslankaya, şunları söyledi:
"Yabancı ot mücadelesi buğdayın kardeşlenmeyi bitirip sapa kalkmadan önceki zamanda yapılmalıdır. Bu dönemde buğday 10-15 santimetre boyunda olur. İlaçlamanın hava sıcaklığının 8-10 derece arasında olduğu, rüzgarsız ve yağışsız havada yapılması gerekir. İlaçlı mücadele yapılan yerlerde arı ve hayvan sahiplerinin de zehirlenme olaylarına karşı tedbirli davranması gerekir."