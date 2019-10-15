Son Dakika Haberleri: Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı
Son Dakika Güncel Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı

Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı

35 dakika önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı.

Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı.


Bigadiç Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 'Yumurta Tavuğu' desteği. Bu yıl 2. düzenlenen dağıtımda Bigadiç'te geçimini kümes hayvancılığıyla sağlayan 2 bin çiftçiye dağıtıldı. Yumurta tavuğu desteği ilçede bulunan vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.


Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur yaptığı açıklamada "Amacımız burada çiftçilerimizin hem temel gıda maddesi olan yumurta ihtiyacını gidermek hem de köyde oturup hayvancılık ile uğraşan ve kendi kümeslerinde üretime yönelik, tavuk besiciliğini öğrenebilmesi için bu desteği sağlıyoruz. Bugün itibariyle dağıtıma başladık. Bunu ilk kez yapmıyoruz, çiftçilerimiz öncesinde de aynı şekilde dağıttığımızda gayet memnun olduklarını söylediler ve böylece tekrar talep oldu. Biz de bu talebi karşılayabilmek için girişimde bulunduk. Dağıttığımız tavukların cinsi Atak-s olarak adlandırılmakta. Ülkemizin geliştirilen ilk yumurta tavuğu olarak bilinmekte. Verimlilik konusunda diğer tavuk çeşitlerine göre çok daha verimli. Günlük olarak yumurta vermekteler. Bugün itibariyle Atak-s yumurta tavuklarını ailelere dağıtmaktayız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde
Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]