Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı - Son Dakika

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı

13.04.2021 11:23
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak adına başlatılan projede çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtımı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak adına başlatılan projede çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtımı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla geliştirdiği "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumu çiftçilere ulaştırılmaya başlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 6 bin 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine bu yıl da ilkbaharda üretim sezonunda ekilmek üzere 90 ton dane ve silajlık mısır, 30 ton yonca olmak üzere, toplam 120 ton sertifikalı tohum desteği sağlanıyor. Kocaeli genelinde yaklaşık 2 bin 500 çiftçinin yararlanacağı tohumların dağıtımına, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi muhtarlar aracılığıyla başlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın fuar alanındaki hizmet binası önünde gerçekleştirilen tohum teslim törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, İzmit Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü ile ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesimdeki tarıma ve hayvancılığa önem verdikleri, bu kapsamda bugüne kadar çiftçilere ciddi destekler sağladıklarını anımsattı. Büyükşehir olarak 2014'den bu yana, özellikle kırsalda daha verimli, çimlenme kabiliyeti yüksek tohumları çiftçilerle buluşturarak, üretimine destek verdiklerini anlatan Aydınlık, "Bu yıl desteğimize 2 bin 500 çiftçimize yüzde 50 hibeli 120 ton tohum vererek devam ediyoruz. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, ilgili şube müdürlüklerimiz ve bizler, muhtarlarımızın ve çiftçilerimizin emrindeyiz. Kapımız her zaman sizlere açık. Burada yaptığımız bütün faaliyetler, sizlerin talepleri çerçevesinde gelişiyor. Tarım ve hayvancılığa olan desteğimiz devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından dane ve silajlık mısır ile yonca tohumları, çiftçilere ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi. Yerli olarak üretilen verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 50 bin dekar araziye ekilecek. Muhtarlar ve çiftçiler, destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan proje kapsamına çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli ve sertifikalı tohum desteği veriliyor. Ekim alanları yerinde kontrol edilen projede Büyükşehir tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Çimlenme kabiliyeti yüksek olan ve her dekara atılan tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlar, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Böylece kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği ile verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarının artmasında ve hasat sonunda verim artışında etkili oluyor. - KOCAELİ

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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