Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Beklenen zirai don olaylarına karşı üreticileri ve vatandaşların dikkatli ve de tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - BALIKESİR

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