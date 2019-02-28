Son Dakika Haberleri: Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.

Çiftçilere Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Beklenen zirai don olaylarına karşı üreticileri ve vatandaşların dikkatli ve de tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Ege, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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