Çiftçilere zirai don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilere zirai don uyarısı - Son Dakika

Çiftçilere zirai don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölgedeki çiftçiler için orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.

Çiftçilere zirai don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölgedeki çiftçiler için orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölgede ziraat işleri ile uğraşan çiftçiler için zirai don uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gecesinden itibaren Balıkesir merkez ve Dursunbey, Sındırgı, Gönen, Kepsut, Bigadiç, Balya, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 16.03.2020 17.00-20.03.2020 09.00" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilere zirai don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]