Çiftçilerimize Ceviz, Zeytin ve Badem Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçilerimize Ceviz, Zeytin ve Badem Fidanı Dağıtıldı

Çiftçilerimize Ceviz, Zeytin ve Badem Fidanı Dağıtıldı

04.12.2021 02:11

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ceviz, zeytin ve badem fidanı dağıtım programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ceviz, zeytin ve badem fidanı dağıtım programına katıldı.

İl Özel İdaresi sahasında gerçekleştirilen fidanların çiftçilere dağıtımı öncesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş konuyla ilgili katılımcılara bilgiler verdiler. Bilgilendirme konuşmalarının ardından 530 bin Türk Lirasına malolan 14 bin 290 adet Ceviz, 5 bin 180 adet zeytin ve 15 bin 598 adet badem fidanını hayırlı olması dilekleriyle Vali Işık ve il protokolü tarafından çiftçilerimize dağıtıldı.

Fidan dağıtım programının ardından Yeşildere köyünde metfun bulunan İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, yetkililerden Yunus Emre'nin dedesi olduğu belirlenen İsmail Hacı hakkında bilgiler aldı. Karaman Valiliği/BASIN

Kaynak: Habermetre
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Mehmet Alpaslan Işık, Ali Yener, Tarım, Ceviz, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çiftçilerimize Ceviz, Zeytin ve Badem Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftçilerimize Ceviz, Zeytin ve Badem Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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