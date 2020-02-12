"Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz' - Son Dakika

"Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayacak buğday üretimini gerçekleştirdiğini belirterek, "(Buğday ticareti) 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayacak buğday üretimini gerçekleştirdiğini belirterek, "(Buğday ticareti) 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir" dedi.

Türkiye'nin buğday üretiminde kendine yeterli olduğunu, 20 milyon tonluk üretime karşı tüketimin 18.5 milyon ton olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2002-2019 yılları arasında 17,5 milyar dolar karşılığı 63,7 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığında 29,9 milyar dolar değerinde 75,7 milyon tonluk buğday ve buğday mamulleri ihracatımız olduğu görülmektedir. Bu demektir ki, 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, buğdayda üretim fazlasının mamul madde ihracatında kullanılmakta olduğunu, bu yönüyle buğdayda uzun dönem ortalamasında net ihracatçı olan Türkiye'nin un, irmik, bulgur gibi ürün ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Buğday üretimini artırmak amacıyla çiftçilere ödenen hububat prim desteklerine de değinen Bakan Pakdemirli, hububat prim desteklerini geçen yıla göre yüzde 100 oranında artırıp, 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını belirterek, "2005 yılında dekara 1,6 lira olan gübre desteğini 8 liraya, 2003 yılında 1,95 lira olan mazot desteğini de 19 liraya yükselttik. Bu kapsamda hububat üreticilerimize 11,8 milyar lira prim desteği, 20,1 milyar lira da mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ekmeklik buğday alım fiyatını da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artırarak, ton başına bin 350 lira olarak açıkladıklarını bildirdi.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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