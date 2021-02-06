Çiftçilerin aracı tepkisi: "Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor" - Son Dakika

Çiftçilerin aracı tepkisi: "Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor"

06.02.2021 12:23

Çiftçilerin aracı tepkisi: "Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor" "1 yılda kazandığımız para aracıların cebine 1 günde giriyor " "Ben yetiştiriyorum başka biri poşetleyip satıyor benden daha fazla kazanıyor" Antalyalı çiftçiler, aracılara sattıkları ürünlerinin market ve pazarlarda 2...

Çiftçilerin aracı tepkisi: "Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor"

"1 yılda kazandığımız para aracıların cebine 1 günde giriyor "

"Ben yetiştiriyorum başka biri poşetleyip satıyor benden daha fazla kazanıyor"

ANTALYA - Antalyalı çiftçiler, aracılara sattıkları ürünlerinin market ve pazarlarda 2 katı fiyatına satılmasına tepki gösterdi. 1 yıl boyunca gece gündüz don, fırtına, yağmur, çamur demeden yetiştirdikleri ürünlere çocukları gibi baktıklarını belirten çiftçiler, 1 yılda kazandıkları parayı aracıların 1 günde kazanmalarının adaletli olmadığını söyledi.

"Benim elimden çıktıktan sonra bu denli pahalıya satılması zoruma gidiyor"

Sivri biber yetiştiriciliği yapan Doğukan Çelbiş, "Yetiştirdiğim sivri biberleri, halde 5-6 TL civarında satışa sunuyoruz ama İstanbul'da ve pazarlarda 15-20 TL'ye kadar çıkıyor. Bizim için hem maliyeti yüksek hem de düşük fiyata satıyoruz. Benim elimden çıktıktan sonra bu denli pahalıya satılması zoruma gidiyor üretici olarak. Buna bir müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

"Bu adalet değil"

Ürünlere 1 yıl boyunca çocuğu gibi baktığını söyleyen Doğukan Çelbiş, "Ben biberi 6 TL'ye satıyorum aracıya. Ürün benim elimden çıkıp gittiği zaman 2 katına çıkıyor. Ben ürünleri yetiştiriyorum bu fiyata veriyorum başka birisi poşetleyip satıyor benden daha fazla kazanıyor. Ben 1 yıl boyunca emek veriyorum. Çocuğum gibi bakıyorum ürünlere. Aracılar, bizim 1 yılda verdiğimiz emeği 1 günde kazanıyor. Bu adalet değil" diye konuştu.

"Parayı kazanan aracılar"

Domates üreticisi Ali Çelbiş ise bu işi severek yaptıklarını, kahvaltılık domates ürettiklerini belirterek maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen kilogramını 4 liradan sattıklarını söyledi. Bu domatesin marketlerde, pazarlarda 10-12 lira arasında satıldığını söyleyen Çelbiş, "Yüzde yüzden fazla fark var. Biz 1 yıl emek veriyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Satış fiyatları arasında uçurum bir fark var. Aracıdaki fiyat farkının kalkması lazım. Üretici birlikleri kurulmasını istiyoruz. Üreticiler, ürünlerini götürüp oraya satmalı bu sayede aracıdaki haksız fiyat farkının önüne geçmiş olunur. Üretici ile tüketiciyi barıştırmak lazım. Çiftçi çok kazanıyor sanılıyor. Böyle bir şey yok. Parayı kazanan aracılar" şeklinde konuştu.

"İnsaf edin, ben 1 sene gece gündüz uyumadan çalışıyorum"

Emeği çiftçinin verdiğini ama parayı aracının kazandığı söyleyen Ali Çelbiş, "Evimin yakınında bir market zinciri var. Domatesi market zincirine veren aracılara 4 TL'ye veriyorsam markette bu domates 8-10 TL arasında. İnsaf edin, ben 1 sene gece gündüz uyumadan çalışıyorum. Kar, fırtına, çamur dinlemeden uğraştım ama aracılar kadar para kazanamıyorum. Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Birkaç yıldır sadece masraflarımızı çıkartabildik diye seviniyoruz"

Maliyetlerin fazla olduğundan yakınan patlıcan üreticisi Esat Şekeroğlu ise zorlu kış şartlarında, patlıcan üretmeye çalıştıklarını ve seradan çıkışının 5-6 lira arasında olduğunu belirterek, "Maliyetlerinden dolayı masraflarını dahi kurtaramıyoruz. Bizim 5-6 lira arasında sattığımız ürün, elimizden çıktığı an 15 liraya satılıyor. Aradaki fark çok. Bizden çıkınca 4 el değiştirmeden 2. elden satılması mı gerekiyor fiyatın bu kadar yükselmemesi için. Birkaç yıldır sadece masraflarımızı çıkartabildik diye seviniyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çiftçilerin aracı tepkisi: Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor
Çiftçilerin aracı tepkisi: Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor
Çiftçilerin aracı tepkisi: Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor
Çiftçilerin aracı tepkisi: Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor

Türk Lirası, Domates, Fırtına, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin aracı tepkisi: 'Emeği biz veriyoruz parayı aracılar kazanıyor' - Son Dakika Ekonomi


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