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Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon: 12 gözaltı
6 saat önce
ADANA'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
ADANA'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü.
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